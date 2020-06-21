Российских медработников наградят за вклад в борьбу с COVID-19. Путин подписал указ

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга», — говорится в сообщении.

Накануне новые знаки появились в наградной системе России.

Орден Николая Пирогова учрежден в честь основоположника русской военно-полевой хирургии. Пирогов участвовал в Крымской и Русско-турецких войнах 1877–1878 годов.

Медаль Луки Крымского появилась в честь хирурга и архиепископа Симферопольского — он был автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, во время войны работал в военных госпиталях.

Ранее стало известно, что пять медиков получили звания Героя труда. Их наградили за борьбу с коронавирусом. Один из работников — главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В этом году День медицинского работника отмечается 21 июня. Согласно опросам, россияне стали лучше относиться к врачам после начала пандемии коронавируса.