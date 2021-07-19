Российских космонавтов предупредили о почти закончившейся гарантии на скафандры

У скафандров «Орлан-МКС» заканчивается гарантийный срок службы, а контрактов на производство новых пока нет. Российские космонавты скоро не смогут выходить в открытый космос. Об этом в разговоре с РИА «Новости» предупредил генеральный директор и генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен. <…> На согласования технических заданий, к сожалению, уходят годы. Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами», — заявил Поздняков.

Собеседник агентства посетовал, что существующая система не позволяет вовремя выпускать новые скафандры. По словам Позднякова, «все вязнет в бюрократическом болоте». Он отметил, что после дополнительной проверки в отслуживших свой срок скафандрах можно пару раз покинуть МКС, однако для таких решений нужна смелость.

Ранее генеральный директор организации «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов заявил, что космические туристы, которые будут пользоваться услугами российских компаний для полета на орбиту Земли, смогут купить свой скафандр.