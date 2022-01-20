Минспорта ввело нормативы по бегу и приседаниям для киберспортсменов

Программу подготовки киберспортсменов утвердили в России. Приказ Министерства спорта появился сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, киберспортсмены должны уделить физической подготовке от 25 до 40% тренировочного времени. Чтобы попасть в группу высшего мастерства, киберспортсменам придется сдать нормативы, в том числе по приседаниям и бегу.

Мужчины по установленным правилам должны пробежать три километра за 15 минут и присесть без остановки 25 раз. Для женщин установлена норма по бегу на расстояние два километра за 12 минут. Присесть требуется 23 раза.

Помимо этого, мужчины должны быть способны пробежать 100 метров за 14,4 секунды, женщины — за 17,6 секунды.

Также в приказе министерства говорится о тактической, теоретической и психологической подготовке. Но подробных данных этой части тренировки киберспортсменов в документе нет.

В список оборудования, которое требуется для подготовки киберспортсменов, включили компьютер с башенным кулером для охлаждения процессора, мышь и клавиатуру. Оперативная память ПК должна быть не меньше 16 гигабайт, а емкость жесткого диска — не менее двух терабайт. Диагональ монитора предпочтительно не меньше 19 дюймов.