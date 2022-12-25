Общество 25 декабря 2022, 01:43 Российских католиков поздравили с Рождеством Христовым Глава католиков России призвал верующих разделить радость Рождества с другими людьми Википедия

Читать 360tv в

Католики празднуют 25 декабря Рождество Христово. Председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци во время ночной мессы призвал разделить мир и радость этого праздника с другими людьми, написал ТАСС.

«Нам дан мир — мир Христов, который мы испытываем, когда реально ожидаем пришествия Христа в нашу повседневную жизнь. <…> Рождество — это любовь, бескорыстная любовь Бога, который разделяет человеческую судьбу», — отметил архиепископ.

Реклама

Он добавил, что христианство не является интеллектуальной системой или набором догм. По его словам, Рождество не нужно сохранять для себя, так как этот дар мира и радости необходимо разделить с другими людьми.

Реклама

Католики всего мира 25 декабря отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. Во всех католических храмах России проходят рождественские службы. В кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве утром в воскресенье, 25 декабря, и в течение всего дня богослужения будут совершать на русском, польском, испанском, английском и армянском языках.