Российских дипломатов в Северной Корее предупредили о надвигающейся пыльной буре

Российским дипломатам в Пхеньяне, как и их коллегам из других стран, запретили выходить из дома весь день 16 марта из-за пыльной бури, которая надвигается на город. Об этом говорится в сообщении нашего посольства в КНДР в Facebook.

«Поскольку 16 марта 2021 года ожидается пыльная буря с масштабными негативными последствиями, в Пхеньяне в рамках противоэпидемических мероприятий вводится общий запрет на любое передвижение по городу. Данная мера без изъятий распространяется на весь местный и иностранный персонал посольств зарубежных стран», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве уточнили, что запрет будет действовать до 22:00.

«Посольство Российской Федерации в КНДР неукоснительно выполняет вводимые властями страны противоэпидемические требования», — добавили дипломаты.

Накануне песчаная буря накрыла Пекин. Загрязнение в некоторых районах столицы Китая превысило норму в 160 раз. В мегаполисе упала видимость, город встал в пробках. В аэропортах отменили 400 рейсов. Ненастье пришло из Монголии, где несколько сотен людей пропали без вести.