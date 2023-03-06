Общество 06 марта 2023, 00:50 Российских детей захотели оградить от китайских игрушек Сенатор Гумерова: доля товаров для детей местных производителей составляет в РФ лишь 30% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уход из России ряда иностранных компаний открыл перед отечественными производителями огромные перспективы, но они пока мало используют эту возможность. Доля их товаров для детей на российском рынке составляет только 30%. Об этом «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По словам Гумеровой, отечественные производители могут обеспечить не менее 80% потребности в игрушках, а также мебели и средствах обучения. Сенатор напомнила, что детские игрушки должны быть не только качественными и доступными по цене, но и со смыслом, ведь они имеют большое воспитательное значение.

Реклама

«По итогам Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей была актуализирована дорожная карта развития индустрии детских товаров. Дополнительно выделили два миллиарда рублей на покупку товаров отечественного производства для школ и детских садов», — отметила она.

Реклама

В России растет спрос на мягкие игрушки в виде героев мультфильмов. Однако плюшевые китайские монстры и отечественные чебурашки пока не смогли обогнать по популярности конструктор.

Участники съезда производителей игр и игрушек, который завершился накануне в Москве, заявили, что детей лучше всего воспитывать на примере героев отечественных мультфильмов. Причем аналитики уже выявили рост интереса к таким игрушкам.

Однако создание игрушек по образу любимых мультгероев является одним из самых сложных высокотехнологичных процессов. Для того, чтобы наполнить рынок такими товарами нужны государственные субсидии.