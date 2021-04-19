Российских детей из приюта в Дамаске вернут на родину

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прибыла в Сирию, чтобы забрать 10 российских детей из приюта в Дамаске и вернуть их на родину. Об этом сообщили на сайте детского омбудсмена.

Кузнецова сообщила, что для детей в дамасском приюте созданы все условия для жизни и развития, а рядом с ними находятся заботливые воспитатели. Но дома за них очень волнуются родственники, с которыми они не виделись несколько лет. Некоторые бабушки и дедушки и вовсе видели своих внуков только на фотографиях.

«Еще 10 детей мы забираем с собой, чтобы вернуть их домой», — сказала Кузнецова.

Все российские дети, вывезенные из приюта в Дамаске, а также из лагерей беженцев, в ближайшие часы отправятся на родину самолетом Минобороны РФ.

В Сирии еще остаются дети из России, работа по их возвращению домой продолжается. Их планируется вернуть на родину после оформления нужных документов, отметила омбудсмен.

Кузнецова также провела встречу с послом РФ в Сирии Александром Ефимовым, на которой обсуждались вопросы репатриации детей из зон конфликтов и их социализации.