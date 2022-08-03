Российских чиновников предложили оставить без недвижимости за рубежом

Чиновникам и парламентариям из России, а также их семьям могут запретить иметь недвижимость за границей. Речь идет о странах — членах НАТО, а также о тех государствах, которые являются кандидатами на вступление в блок. Об этом сообщили «Известия».

В своем материале издание ссылается на законопроект об этом, который будет внесен в Госдуму на текущей неделе. Авторы инициативы считают, что госслужащие не должны иметь «запасных аэродромов» за границей.

«У госаппарата не должно быть двойной лояльности. Ни гражданств, ни счетов, ни недвижимости и прочих „запасных аэродромов“ за границей», — сказал изданию депутат от КПРФ Сергей Обухов.

В КПРФ, как подчеркнул депутат, открыты к обсуждению отдельных параметров законопроекта. Его авторы выражают надежду на то, что инициатива будет поддержана всеми фракциями и принята уже во время осенней сессии.

Представители других фракций идею поддержали, отмечено в статье.

Минцифры РФ разработало проект федерального закона об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для входа на промышленные, ядерные, оборонные и другие режимные объекты. Парламент, по данным СМИ, рассмотрит его осенью.