Российских бомжей захотели поставить в очередь на получение жилья

Бездомных россиян поставят в очередь на получение жилья в социальный наем. Такое поручение Минстрою и Минфину дала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Минстрою России <…>, Минфину России <…> проработать предложение <…> о целесообразности внесения изменений в Жилищный кодекс РФ в целях обеспечения возможности принятия лиц без определенного места жительства на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», — приводит РИА «Новости» текст протокола заседания совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере.

Заместитель председателя правительства также попросила разработать методические рекомендации по обеспечению бездомных медицинской помощью и проработать вопрос об изменении размера госпошлины для выдачи им новых паспортов. Еще на заседании совета решили уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства».

Ранее власти Лос-Анжелеса построили деревню для бездомных из микродомов. Такие жилые комплексы в Соединенных Штатах планируют создавать на заброшенных и занятых мусорными свалками участках городов.