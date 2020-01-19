Российских актеров не пропустили через украинскую границу из-за Крыма

Четырех актеров из России не пропустили на пограничном контроле в украинском аэропорту. Причиной стало то, что один из них посещал Крым после присоединения полуострова к РФ.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

«В аэропорту Запорожья пограничный контроль на въезд на Украину не прошла группа актеров из Российской Федерации. Они прибыли рейсом из Варшавы», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Там отметили, что один из четырех актеров оказался в базе данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им украинской границы. Выяснилось, что он был в Крыму после того, как он стал частью России. Выяснив это, пограничники отказали актеру в пересечении границы. Его также предупредили о том, что он не может въезжать на территорию Украины.

Остальных троих россиян, которые приехали вместе с ним, но не числятся в указанной базе, также не пустили в страну. Пресс-служба ведомства уточнила, что они не смогли объяснить цели своего пребывания на Украине. Имена актеров, о которых идет речь, в сообщении не указаны.