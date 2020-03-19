    19 марта 2020, 13:26

    Российские знаменитости запустили флешмоб #мойдодырчеллендж

    Дарья Морозова

    Российские звезды запустили флешмоб #мойдодырчеллендж в поддержку профилактики коронавируса. Они выкладывают видео в соцсетях, на которых моют руки с мылом. Об этом сообщило ИА «Федерал-пресс».

    Мытье рук — важная мера профилактики китайской пневмонии. Первым участником флешмоба стал известный актер Павел Деревянко. Он выложил в Instagram ролик, как он вместе с дочкой моет руки с мылом.

    Вслед за ним в флешмобе стали участвовать Анита Цой, Вадим Галыгин и Гарик Харламов, певица Катя Лель, актер и сценарист Андрей Рожков, Ольга Бузова, актер Станислав Дужников, телеведущая Лера Кудрявцева, рок-музыкант Гарик Сукачев.