Российские знаменитости запустили флешмоб #мойдодырчеллендж

Мытье рук — важная мера профилактики китайской пневмонии. Первым участником флешмоба стал известный актер Павел Деревянко. Он выложил в Instagram ролик, как он вместе с дочкой моет руки с мылом.

Вслед за ним в флешмобе стали участвовать Анита Цой, Вадим Галыгин и Гарик Харламов, певица Катя Лель, актер и сценарист Андрей Рожков, Ольга Бузова, актер Станислав Дужников, телеведущая Лера Кудрявцева, рок-музыкант Гарик Сукачев.