Российские знаменитости поделятся кулинарными секретами в TikTok

TikTok вместе с российскими знаменитостями запускает серию тематических трансляций #ТикТокНаКухне, в которой звезды поделятся кулинарными секретами. Платформа приглашает присоединиться к кампании всем желающим пользователям.

Кулинарная кампания #ТикТокНаКухне пройдет с 24 сентября по 4 октября. Старт ей дал дал известный фуд-эксперт и ресторатор Александр Белькович. Во время эфира 24 сентября он раскрыл секрет того, как приготовить как в ресторане.

Вслед за ним в #ТикТокНаКухне поучаствуют различные российские знаменитости. Модель и актриса Даша Клюкина расскажет, как приготовить тирамису, а Анита Цой и Валерия дадут мастер-классы по своим любимым блюдам. Кроме того, Влад Соколовский подготовит гайд по приготовлению лапши для всех ценителей азиатской кухни, а Иосиф Пригожин покажет, как делает вкусные и быстрые завтраки. Полное расписание прямых эфиров можно посмотреть в приложении на специальной странице.

TikTok предлагает пользователям принять участие в тематическом челлендже — там они смогут рассказать свои кулинарные секреты остальным. Каждый желающий может показать, как он готовит свое фирменное блюда. Опубликовать кулинарные лайфхаки можно в формате коротких видео с хэштэгом #ТикТокНаКухне.