Российские заводчики осудили Международную федерацию кошек за санкции

Международная федерация кошек (FIFE) временно запретила российским кошкам участвовать в международных выставках. Об этом «Ридус» поговорил с владельцами российских кошачьих питомников.

Санкции нанесут финансовый удар по многим российским питомникам, считает руководитель Московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова.

«Санкции чреваты ухудшением материального состояния питомников, это напрямую связано. Это ужасно, это вообще бесчеловечно — отыгрываться на кошках», — сказала она.

Однако многие заводчики не волнуются, потому что FIFE — далеко не единственная организация, занимающаяся международными выставками. Об этом рассказала глава Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

«В отличие от собак, у кошек достаточное количество международных организаций. Есть достаточно крупные FIFE и World Cat Federation, которые находятся за рубежом и которым наши люди платят деньги в валюте. Но в этой сфере действуют и российские организации. Например, наша Международная фелинологическая ассоциация работает 27 лет, и решения немцев или французов нас вообще не касаются», — пояснила она.