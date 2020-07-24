Российские выпускники сдали ЕГЭ по истории в этом году лучше, чем в прошлом

«Средний тестовый балл (на ЕГЭ по истории — прим. ред.) вырос на 1,5 балла и составил 56,4. Доля высокобалльников, набравших 81-100 баллов на ЕГЭ, выросла на 4,5%. 614 участников получили на ЕГЭ по истории максимальные 100 баллов», — говорится в сообщении ведомства.

Выпускников, которые не смогли преодолеть минимальную границу баллов, стало меньше. Их всего 7,5%. Всего ЕГЭ по истории в этом году сдавали более 102 330 человек. Это на 4518 меньше, чем в 2019 году.Средний тестовый балл ЕГЭ по физике практически не изменился и составил 54,5.

«Результаты экзаменов говорят о стабильности ЕГЭ, мы не наблюдаем аномальных всплесков или падения баллов», — приводит сайт слова врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что организация мер санитарной безопасности во время ЕГЭ в столице прошла на высоком уровне. Жалоб на защиту педагогов и учеников практически нет.