Российские вузы заявили, что для 100-балльников не хватает бюджетных мест

Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о предварительных итогах приемной кампании 2021 года. По их данным, для многих абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ, не хватает бюджетных мест, сообщил сайт kp.ru.

По словам руководителя Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова, побиты все рекорды по числу стобалльников ЕГЭ — их 575 человек. Такого в вузе никогда не было. Более двухсот человек имеют высшие оценки по двум, трем, и даже четырем предметам. Средний балл нынешней кампании — около 96 на бюджет и 86 на платное. Баллы выросли по всем факультетам на 10-15%.

Точно такой же ажиотаж отмечается и в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Ректор Никита Анисимов назвал нынешнюю вступительную кампанию самой успешной в истории вуза. Общее количество заявок на бюджет и на платное выросло на 28%.

«Вчера на заседании приемной комиссии рассматривали уникальный случай: не проходили на бюджет трое ребят, получившие по сто баллов по трем ЕГЭ, потому что проходной балл был выше 300! Но мы не можем терять таких высокомотивированных ребят, уже всем позвонили, сообщили, что места для них нашли. Не буду называть фамилии, чтобы они не стали предметом охоты других вузов», — рассказал Анисимов.

В Московском физико-техническом институте есть свой нюанс. Учебное заведение заранее ограничивает баллы по профильным предметам, таким как физика и химия. В этом году они должны были не ниже 70. Однако даже при таких условиях приемная комиссия не справлялась с наплывом абитуриентов.