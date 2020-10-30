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    30 октября 2020, 15:21

    Российские вузы задумались о повышении стипендии студентам

    Наза Салех Захи

    Ректоры ряда вузов России выступили за увеличение стипендии студентам до уровня прожиточного минимума в регионах. Также предлагается ввести скидки на платное обучение.
    Российские вузы задумались о повышении стипендии студентам

    Это следует из доклада, который посвящен разработке оперативных и стратегических мер по развитию системы образования в РФ. Его представили на общественном совете при Минобрнауки РФ. С документом ознакомился ТАСС.

    Увеличить размер стипендии до прожиточного минимума с 2021 года предлагается тем студентам, которые стали победителями и призерами олимпиад в школах.

    Также ректоры считают, что необходимо помогать студентам с личной техникой во время обучения на дистанционке. Предполагается, что учащимся могли временно отдавать компьютеры или субсидировать покупку новых гаджетов.

    Кроме того, в вузах предложили сделать гибкую оплату обучения. Она будет предусматривать отсрочку.

    СМИ написали, что студенты МГУ получают стипендию в размере 3,6 тысячи рублей, повышенная может достигать 6,3 тысячи. Учащимся МФТИ в месяц платят по 2,9 тысячи, в НИУ «ВШЭ» — 1,7 тысячи. При этом прожиточный минимум в Москве составляет 17 тысяч рублей.