Общество 11 февраля 2024, 15:25 Российские вузы предложили оборудовать детскими комнатами Минобрнауки предложило создать комнаты для детей в университетах Freepik

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Министерство науки и высшего образования инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах. Об этом рассказала замглавы ведомства Ольга Петрова, сообщило РИА «Новости».

Проект поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от преподавания или обучения в вузе.

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«Это нужно, причем нужно и для студенток, и для молодых преподавателей», — подчеркнула Петрова.

Весной 2023 года уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с идеей создать специальные комнаты для детей студентов при вузах. Омбудсмен отметила, что средний возраст россиянок, родивших первенца, в 2018–2022 годах составлял 26,75 года.

Президент Владимир Путин ранее призвал россиян активнее создавать семьи и не затягивать с рождением детей. Он объяснил, что многие женщины решаются на ребенка только после получения образования и успехов в карьере. Такой подход негативно влияет на демографическую ситуацию.