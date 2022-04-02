Российские вузы попросили перенести контент с YouTube на VK.Video и Rutubе

Российские вузы попросили перенести контент с видеохостинга YouTube на сервисы VK.Video и Rutubе. С инициативой выступило Минобрнауки РФ. Письмо с такой просьбой министерства разместил на своем сайте Юго-Западный государственный университет.

«Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга Youtube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube», — сказано в письме.

Там также указано, что сделать это необходимо «в срок до 4 апреля 2022 года», уточнило РИА «Новости».

На прошлой неделе RuTube анонсировал новый способ авторизации — через «Госуслуги». При таком варианте пользователи смогут пропустить этап премодерации при публикации видеоматериала и снизить нагрузку на систему проверки. Это станет возможным благодаря интеграции в сервис Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).