Общество 16 июня 2023, 09:38 Российские вузы получат новый учебник истории с разделом об СВО Минобрнауки разработает для вузов учебник истории с разделом о спецоперации РИА «Новости»

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Минобрнауки разработает учебник истории для непрофильных специальностей в вузах, который будет содержать раздел о специальной военной операции. Об этом на полях ПМЭФ сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский.

По его словам, учебное пособие подготовят в течение следующего учебного года. Он добавил, что концепцию курса уже утвердили.

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«Самое главное, что мы прямо вот сейчас устанавливаем требования к минимуму знаний, то есть к содержанию этого курса», — сказал Могилевский.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что новая линейка учебников по истории с разделом про спецоперацию будет готова в следующем году. По его словам, там подробно описаны причины начала СВО.

Советник президента России Владимир Мединский отмечал, что с помощью новых учебников по истории и обществознанию будут воспитывать сложных людей. Люди, по его словам, перестанут быть восприимчивыми к фейкам и фальсификации истории.