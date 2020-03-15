Российские вузы могут перейти на дистанционное обучение

Минобрнауки России рекомендовало вузам страны с 16 марта организовать дистанционное обучение студентов. Ранее решение перейти на дистанционное обучение принял Первый московский медицинский университет имени Сеченова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал, что угроза распространения коронавируса — контакты с теми, кто прибыл из Европы. Он призвал жителей Подмосковья меньше контактировать с теми, кто приехал из-за рубежа.

«На сегодня в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня. Это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида», — заявил Воробьев.

Губернатор напомнил, что самая действенная мера сейчас — часто и тщательно мыть руки.

Власти Московской области создали штаб по борьбе с коронавирусом. Последнюю информацию можно узнать на его официальной странице. Она доступна в Telegram.