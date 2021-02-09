Российские врачи удалили 20-сантиметровую опухоль из груди ребенка

В Нижневартовске (ХМАО) врачи детской больницы удалили из грудной клетки шестилетнего ребенка 20-сантиметровую опухоль, которая его не беспокоила. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Департамента здравоохранения.

По словам мамы мальчика, сын был активным, веселым и его ничего не беспокоило. Огромную кисту они обнаружили при обычном плановом осмотре УЗИ.

«Мальчик с мамой пришли ко мне на прием в поликлинику, где я впервые маме рассказала, что размеры кисты настолько огромны, что ждать и надеяться на то, что „само пройдет“ нельзя», — рассказала заведующая детским хирургическим отделением Ирина Назарова.

Источник фото: пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО

Киста в любой момент могла порваться. В результате после осмотра было решено оперировать ребенка. При анализе жидкости были выявлены клетки, характерные для злокачественных опухолей.

Врачи назвали этот случай уникальным, потому что такая большая опухоль никак не отражалась на самочувствии ребенка и что ее получилось удалить эндоскопическим способом.

После операции у мальчика не было никаких осложнений. Он быстро начал восстанавливаться. Сейчас уже может самостоятельно кушать и дышать. Мама юного пациента призналась, что очень волновалась, но рада, что все прошло успешно благодаря профессиональным врачам.