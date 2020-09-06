Российские врачи провели более 38 миллионов тестов на COVID-19

Медики провели уже более 38,4 миллиона тестов на определение коронавирусной инфекции. Сейчас под наблюдением врачей остаются 209 тысяч человек с подозрением на COVID-19.

«В РФ проведено более 38,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 209 155 человек», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки врачи сделали 333 тысячи исследований на коронавирус.

Всего за время пандемии, по данным на 5 сентября, в России выявили 1 020 310 случаев заболевания COVID-19. Врачам удалось вылечить и выписать уже 838 126 пациентов. Летальным исходом закончились 17 759 случаев заражения коронавирусом.

В августе президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Российский препарат «Спутник V» доказал свою эффективность и прошел все необходимые проверки. Сейчас врачи продолжают набирать добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины. Одними из первых получателей вакцины стали Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Владимир Жириновский.