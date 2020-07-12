Российские врачи провели более 23 млн тестов на коронавирус

За прошедшие сутки медики завершили 322 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию. Всего в России провели уже более 23 миллионов тестов на СОVID-19.

«В России проведено более 23 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 277 702 человека», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

В ведомстве добавили, что за сутки российские врачи провели 322 тысячи тестов на выявление инфекции.

Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов сообщил об успешном завершении испытаний первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат тестировали на 38 добровольцах, которых уже 15 июля начнут выписывать. По словам медиков, все пациенты чувствует себя отлично.

Всего за время пандемии, в России зафиксировали 720 547 случаев заболевания COVID-19. Врачи смогли вылечить 497 446 пациентов, которые уже вернулись домой. Скончались после заражения 11 205 человек. В мире число инфицированных перевалило за отметку в 12,8 миллиона человек.