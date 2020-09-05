Российские врачи призвали немецких коллег вместе оценить причины состояния Навального

С инициативой к Врачебной палате Германии обратилась Национальная медицинская палата России. Планируется создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального.

«Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — отметил Рошаль.

В конце августа Навальный вылетел из Томска в Москву. На борту он резко почувствовал себя плохо, поэтому лайнер экстренно сел в Омске. Политика привезли в больницу, где он два дня пролежал в коме. После мужчину перевезли в клинику в Берлине по требованию родственников. Власти Германии заявили, что в анализах Навального нашли следы яда из группы «Новичок». При этом никаких документов или других доказательств они не предоставили.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября сообщил о перехваченном разговоре Берлина и Варшавы о Навальном. Позже местные СМИ опубликовали эту самую запись разговора.