facebook_pixel
    05 сентября 2020, 19:00

    Российские врачи призвали немецких коллег вместе оценить причины состояния Навального

    Алена Макаренко

    Российские врачи предложили немецким коллегам организовать совместную группу по ситуации с состоянием Алексея Навального. Об этом рассказал доктор Леонид Рошаль, его слова привел ТАСС.
    Российские врачи призвали немецких коллег вместе оценить причины состояния Навального

    С инициативой к Врачебной палате Германии обратилась Национальная медицинская палата России. Планируется создать совместную экспертную группу для оценки причин состояния Навального.

    «Судьба Навального волнует многих, и Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате для того, чтобы вместе с ними создать экспертную группу, [чтобы] посмотреть основную причину состояния Навального», — отметил Рошаль.

    В конце августа Навальный вылетел из Томска в Москву. На борту он резко почувствовал себя плохо, поэтому лайнер экстренно сел в Омске. Политика привезли в больницу, где он два дня пролежал в коме. После мужчину перевезли в клинику в Берлине по требованию родственников. Власти Германии заявили, что в анализах Навального нашли следы яда из группы «Новичок». При этом никаких документов или других доказательств они не предоставили.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 сентября сообщил о перехваченном разговоре Берлина и Варшавы о Навальном. Позже местные СМИ опубликовали эту самую запись разговора.

    Новости SMI.FM