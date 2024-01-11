Общество 11 января 2024, 13:38 Российские врачи поддержали закрепление в Трудовом кодексе работы на удаленке во время болезни

Читать 360tv в

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что работа в дистанционном формате во время болезни снизит нагрузку на врачей и скажется позитивно на гражданах.

Ранее с инициативой закрепить в Трудовом кодексе возможность работы на удаленке во время болезни выступили депутаты Госдумы.

Реклама

«Если у нас появляется право работать удаленно, вам не нужно предпринимать этих усилий — не надо идти в поликлинику с температурой, вызывать к себе врача, отрывая его от больных и так далее. На мой взгляд, это очень позитивное решение», — добавил Воробьев.