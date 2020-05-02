Российские врачи не выявили ни одного случая повторного заражения коронавирусом

Коронавирусом повторно в России никто не заразился. Однако выздоровевший может разносить инфекцию — 2019-nCoV долго уходит из организма.

«На сегодняшний день в РФ не зарегистрировано повторных случаев заражения [коронавирусом]. <…> Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм. Это правда. И когда человек чувствует себя уже здоровым, он все равно может быть выделителем этого самого вируса», — заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее она заявила, что после майских праздников возможно не смягчение, а ужесточение ограничений. Это произойдет, если россияне не будут соблюдать режим самоизоляции.

В России продолжают действовать жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. За последние двое суток число инфицированных выросло на 15 тысяч человек. Всего медики выявили коронавирус у 114 431 жителя. Из них 1169 умерли от болезни COVID-19, которую вызывает инфекция.