Общество 27 ноября 2023, 13:11 Российские врачи госпитализировали 18 человек из 761 эвакуированного из Газы Минздрав: 18 эвакуированных из сектора Газа человек положили в больницу РИА «Новости»

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Российские врачи осмотрели 761 эвакуированного из сектора Газа. Госпитализировали 18 человек. В двух случаях специалисты диагностировали минно-взрывные травмы, сообщили РИА «Новости» в Минздраве.

«Госпитализировано в медицинские организации 18 человек, в том числе семь детей из числа эвакуированных из сектора Газа», — уточнила пресс-служба министерства.

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В Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России направили ребенка в состоянии средней степени тяжести с минно-взрывной травмой. Остальных поместили в стационары Подмосковья и Калужской области. Большинство из них — с ОРЗ. Представитель министерства заявил, что их состояние вне опасности.

В общей сложности российские врачи с 13 ноября осмотрели 761 эвакуированного из сектора Газа. Примерно половина из них — дети, в том числе 12 в возрасте до года. Медики зарегистрировали 41 случай острых патологий и 51 — обострений хронических заболеваний. В двух случаях люди получили минно-взрывные травмы — ампутация ноги и последствия осколочного ранения.

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