Российские военные за сутки 4 раза сопроводили разведывательные самолеты НАТО над Черным морем

США и страны — участницы НАТО проводят активную деятельность в северо-западной части Черного моря. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в этом регионе ведутся активные действия американской военной корабельной группировки и разведывательной авиации НАТО, сообщил ТАСС.

В Минобороны подчеркнули, что у границ России провел разведку стратегический разведчик U-2S ВВС США, находившийся в воздушном пространстве Украины. Он был поднят в воздух с авиабазы Акротири на Кипре.

Помимо этого, за минувшие сутки радиолокационные средства ВКС РФ и силы Черноморского флота обнаружили и сопроводили четыре разведывательных самолета стран НАТО в небе над Черным морем.

Российские военные установили, что американские эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney ​​​​провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины. Маневры прошли в международных водах у берегов Румынии. Военные корабли осуществили заход в порт Констанца.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что действия США и союзников Штатов по НАТО в Черном море носят провокационный характер и дестабилизируют обстановку в этом регионе. При этом он указал на то, что Минобороны не стало проводить внезапные военные учения в черноморской акватории, чтобы не нагнетать обстановку.