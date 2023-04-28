Общество 28 апреля 2023, 13:37 Российские военные спасли из Артемовска семью с раненым мужчиной и лежачей бабушкой Жительница Артемовска рассказала о помощи российских военных семье после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Вывезенная из Артемовска (украинское название — Бахмут) Оксана Пискунова поблагодарила российских военных за оказанную помощь раненому мужу и в эвакуации лежачей бабушки. В беседе с ТАСС она пояснила, что супруг получил ранение, предположительно, от украинского снайпера.

По словам женщины, местом их постоянного жительства был соседский подвал, где она ухаживала за лежачей пожилой родственницей. В один из дней муж вышел на улицу, чтобы принести воду. Но в этот момент в районе начался бой, и супруг вернулся с серьезным ранением.

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«Он забегает со словами: „Меня ранило“. Я поняла, что в плечевой сустав правый. Как смогла, так и оказала ему помощь. Он потерял много крови», — рассказала Оксана.

Спустя некоторое время в подвал спустились российские военные, которые зачистили район от украинских войск. Они оказали медицинскую помощь раненому мужчине и оставались с семьей, пока не началась эвакуация. Оксана пояснила, что бабушку вынесли из подвала на носилках.

Женщина подчеркнула, что возможности выехать из города, где идут бои, до прихода российской армии у нее не было.

Пострадавший от серьезных боев Артемовск возможно восстановить, заявил по итогам поездки в город вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что строительные работы начнут после стабилизации оперативной обстановки.