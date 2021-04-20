Российские военные построили первую ВПП в Арктике

Министерство обороны России построило в Арктике первую взлетно-посадочную полосу для всех типов самолетов. Сооружение находится на арктическом острове Земля Александры в Архангельской области, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,5 километра. Строительство полосы завершили в 2020 году.

Эта взлетная полоса — самая большая в российской Арктике. Благодаря длине, на ней могут приземляться не только гражданские лайнеры, но и самолеты стратегической авиации.

«Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана», — отметил Шойгу.

Он также добавил, что к завершению подходит строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. Кроме того, в поселке Тикси возводится военный городок.

Шойгу высоко оценил развитие военной отрасли в России. Он отметил арктическую экспедицию Северного флота. В рамках экспедиции три атомные подводные лодки всплыли в районе, радиус которого составляет 300 метров, пробив лед. Подобную операцию провели впервые в истории Военно-морского флота. А два истребителя МиГ-31 успешно прошли географическую точку Северного полюса.

«В экспедиции было задействовано более 600 военнослужащих и гражданского персонала, около 200 образцов вооружения и военной техники. Для ее обеспечения осуществлено 66 самолето-вылетов военно-транспортной авиации», — заявил министр.