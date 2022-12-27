27 декабря 2022, 18:16
Российские военные подарили девочке из Крыма мопса
Военные Российской Федерации решили преподнести подарок девочке Владе из Крыма и подарили ей собаку, о которой она долгое время мечтала. Об этом сообщил сайт «Крым 24».
Долгое время Влада отправляет письма со словами поддержки российским бойцам. В свою очередь, они не смогли остаться в стороне, приехали в Крым и поблагодарили девочку таким памятным подарком.
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Отмечается, что Влада назвала мопса Ярси.
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