Общество 27 июня 2023, 13:19 Российские военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну — Путин Президент Путин: военные и силовики фактически остановили гражданскую войну Пресс-служба Кремля

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Российские военные и сотрудники правоохранительных органов фактически остановили гражданскую войну. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед представителям силовых структур, которые помогали остановить вооруженный мятеж.

Глава государства подчеркнул, что военные действовали четко и слаженно. Он поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, силовиков и сотрудников спецслужб за отвагу и доблесть.

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«Военные РФ в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос», — российского лидера процитировали «Известия».

Владимир Путин подчеркнул, что решимость наряду с консолидацией общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

Глава государства заявил, что летчики, погибшие в ночь с 24 на 25 июня в результате мятежа, с честью выполнили свой долг. Он попросил почтить их память минутой молчания.