Российские водители стали чаще нарушать правила дорожного движения

Сотрудники ГИБДД выписали в 2020 году на 10% больше штрафов, чем годом ранее. Всего взыскали с автомобилистов около 117 миллиардов рублей.

Лидерами по штрафам стали жители столицы. Они в казну должны заплатить 23 миллиарда рублей. При этом уведомлений о штрафах получили больше жители Подмосковья, в 2020 году они обогнали по этому показателю москвичей.

«Всего подразделения ГИБДД страны вынесли в отношении водителей и автовладельцев 167 миллионов постановлений на общую сумму 117 миллиардов рублей — это примерно половина стоимости строительства Крымского моста», — сообщил «Коммерсантъ».

Помимо Москвы и области, в топ-5 регионов по количеству штрафов и их денежному объему попал Татарстан, жителям которого выписали 7,34 миллиона постановлений на 4,72 миллиарда рублей. На четвертом месте оказался Краснодарский край, где получено 6,33 миллиона «писем счастья» на 4,06 миллиарда рублей. Замыкает пятерку Свердловская область с 4,59 миллиона постановлений на 3,7 миллиарда рублей.

Меньше всего штрафов получили чукотские водители — всего 7,1 тысячи постановлений. Это единственный регион в России, где не установлены камеры на дорогах.