Российские водители рассказали, какие аксессуары для авто считают обязательными

Российские водители рассказали, без каких аксессуаров не могут обходиться в машине, в опросе каршеринг-сервиса Ситидрайв и онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, проведенного совместно с ReseachMe. Результатами поделилась «Газета.ru».

Самым популярным аксессуаром оказался видеорегистратор — его считают обязательным 54% водителей. Без навигатора не могут обойтись 47%, а без чехлов для салона — 46% опрошенных. Еще 38% отметили, что в машине обязательно должны быть переходники и беспроводные зарядки для смартфона.

Около трети респондентов заявили, что в автомобиле необходима качественная аудиосистема, ароматизаторы назвали 28%, бортовые компьютеры — 15%, массажные накладки — 9%, а телевизоры и мониторы нужны 8% опрошенных.

Около 10% считают, что в машине обязательно нужен автохолодильник, а чуть менее 10% заявили, что автомобилю нужна дополнительная светотехника для эффектности.

Водители, которые пользуются автомобилями каршеринга, назвали дорожный набор (домкрат, запаска, клеммы), детские кресла и средства индивидуальной защиты.