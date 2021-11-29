Кремль и правительство РФ задумались над возможным переименованием документа, по которому привитые от коронавируса, переболевшие ковидом и имеющие медотвод от вакцинации смогут посещать общественные места в случае введения ограничений. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и администрации президента.

Источники, близкие к Кремлю, заявили, что власти намерены свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичном пространстве.

Федеральный чиновник заявил изданию, что QR-код — только инструмент передачи информации. С помощью него человек может получить сведения о вакцинации или перенесенной болезни. По его словам, документ, позволяющий существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то по-другому.

Источники также рассказали, что сейчас проводятся социологические исследования на тему возможного названия документа. Обсуждаются такие варианты, как «санитарный паспорт», «сертификат здоровья», «паспорт здоровья», «зеленый паспорт» (green pass).

На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) 18 ноября обсудили международный опыт использования QR-кодов и применения их в России. Участники мероприятия отметили, что система QR-кодов действует во многих странах, но в обществе используются другие названия. Например, covid save ticket, green pass, health pass.

Один из источников добавил, что финальное название документа власти закрепят официально. Это можно будет сделать с помощью поправок ко второму чтению законопроектов о QR-кодах, другой вариант — документ оперштаба по борьбе с коронавирусом.