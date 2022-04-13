Российские власти разрешили покупать самолеты недружественных стран за рубли
Мишустин подписал документ о покупке самолетов из недружественных стран за рубли
Российские авиакомпании смогут оплачивать приобретение, лизинг или аренду самолетов из недружественных стран за рубли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.
«Если иностранная компания из недружественной страны имеет структурное подразделение, зарегистрированное в России, платежи будут идти на его счет в российском банке в рублях — в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте», — говорится в документе.
В этом случае расчеты проведут по официальному курсу ЦБ, установленному на день выполнения обязательств.
Для иностранных партнеров, работающих с российскими компаниями через структурное подразделение, которое не примкнуло к санкциям, платеж проведут в рублях или национальной валюте этой страны.
Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что отечественные производители не останавливали строительство новых самолетов для гражданских рейсов.
Ранее президент Владимир Путин разрешил регистрировать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.