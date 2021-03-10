Российские власти проработают расширение психиатрической и наркологической помощи детям-сиротам

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минпросвещения РФ рассмотреть проблемы в оказании наркологической и психологической помощи детям-сиротам. Минздрав РФ на основе анализа проработает возможность расширения такой помощи.

«Минпросвещения России — проанализировать проблемы правоприменительной практики в субъектах РФ при оказании детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, психиатрической и наркологической помощи и представить данные анализа в Минздрав России», — говорится в поручении вице-премьера по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Документ опубликован на сайте совета.

Министерство здравоохранения должно получить все данные до 1 июня 2021 года. Ведомство на основе полученной информации решит, насколько важно расширить оказание помощи детям-сиротам до 18 лет. Поручения должно быть исполнено до 1 сентября 2021 года.

Также Голикова поручила Минздраву, Минпросвещения, Минтруду и регионам подсчитать, сколько детей временно поместили по воле родителей в организации для сирот в 2018–2021 годах. Нужно понять, по какой причине подростки попали в учреждения, на какой срок, что им там предлагается. Также нужно назвать причины, по которым некоторых из них оставили в этих организациях после окончания срока пребывания.