Российские виноделы назвали прекращение поставок Moet Hennessy шантажом

Отказ Moet Hennessy от поставок шампанского в Россию из-за изменения правил продажи алкоголя является шантажом. Об этом РИА «Новости» заявил глава Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович.

Российская структура Moet Hennessy ранее направила партнерам письмо, предупредив о приостановке поставок шампанских вин. Компания объяснила это решение изменениями законодательства РФ, согласно которым под наименованием «шампанское» в стране может продаваться только российская продукция, а вся остальная должна быть переименована в «игристое вино».

Президент Союза виноградарей и виноделов отметил, что в Россию поставляют шампанское еще два десятка производителей, из которых никто не возмущался.

«Это письмо — крик на пустом месте. Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств», — заявил Попович.

Он отметил, что российское игристое вино не хуже, чем Moet Hennessy. По его мнению, на рынке много такой же продукции по качеству, вкусу и аромату.

Поправки к закону «О регулировании алкогольной продукции» также обязывают переименовать продукцию производителей из французского региона Шампань.