Общество 14 апреля 2024, 22:26 Российские виноделы анонсировали рост цен до 35% Виноделы «Абрау-Дюрсо» предупредили о росте цен на вино до 35% в мае РИА «Новости»

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Российская винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» предупредила контрагентов о повышении цен на свою продукцию с 13 мая 2024 года. Об этом сообщил РБК.

Рост цен составит от 7 до 35%, причем сильнее всего подорожают игристые вина «Империал» — на 33 и 35%, а также «русское шампанское „Кошерное“» — на 18%.

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«Действительно, мы уведомили дистрибьюторов о корректировке цен», — заявила в беседе с РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова.

Она объяснила повышение цен влиянием общеэкономических факторов, в частности, повышением ставки долгового финансирования.

Цены поднимут и другие российские виноделы. В пресс-службе «Цимлянских вин» объяснили корректировку стоимости ростом ставок на акцизы. При этом в компании пообещали минимизировать рост цен, объяснив это тем, что ориентируются на «сохранение лояльности клиентов». Для этого виноделы хотят задействовать собственные виноградники и производственные мощности.

Ранее активы компании «Кубань-вино» перешли в собственность государства.