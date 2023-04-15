Общество 15 апреля 2023, 12:58 Российские видеосервисы получили протоколы от РКН за нарушение закона об ЛГБТ РБК: Роскомнадзор выписал онлайн-кинотеатрам первые протоколы за нарушение закона об ЛГБТ РИА «Новости»

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Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении двух российских онлайн-кинотеатров за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили РБК.

Административные протоколы направили Peers.TV и Movix. Документы составили в соответствии с нарушениями, предусмотренными статьей КоАП «Распространение информации среди несовершеннолетних, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения».

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Теперь видеосервисам грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток либо штраф от одного до четырех миллионов рублей.

Ведомство отметило, что также выявило похожие нарушения у 10 аудиовизуальных сервисов, им также направят протоколы. Конкретные названия стримингов в РКН назвать отказались.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Глава государства подчеркивал, что через медиа и культуры необходимо пропагандировать традиционные семейные ценности.