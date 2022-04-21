Российские ветклиники столкнулись с серьезным дефицитом препаратов

Недостаток вакцин и препаратов в течение последнего месяца испытывает подавляющее большинство ветеринарных клиник в России. Об этом говорится в исследовании ветеринарного подразделения «Инвитро» Vet Union, его приводит РИА Новости.

Специалисты компании опросили более 100 ветеринарных клиник по всей стране.

«Более 93% представителей ветеринарных клиник со всей России сообщили о дефиците препаратов за последний месяц», — говорится в отчете.

При этом более 80% опрошенных сообщили о дефиците вакцин и препаратов для проведения общей анестезии, более 50% упомянули нехватку антибиотиков, более чем 20% клиник испытывают дефицит в антипаразитарных и нестероидных противовоспалительных средствах.

В подразделении констатировали дефицит вакцин импортного производства для собак и кошек. Эксперты полагают, что он мог быть спровоцирован высоким спросом на вакцины в марте, когда клиники, владельцы и заводчики постарались сделать запас.

«В большей степени сложившаяся ситуация относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек», — резюмировали в Vet Union.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов сообщил, что в Подмосковье создали импортозамещающие препараты от паразитов у животных. Новые таблетки разработали с целью лечения и профилактики паразитарных заболеваний. Заявку подали в Россельхознадзор. Также идет производство лекарств для применения в рыбоводных хозяйствах с целью профилактики инвазионных заболеваний.