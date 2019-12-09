Российские учителя провели корпоратив в ОАЭ за счет родителей школьников

Руководству казанской гимназии №19 удалось собрать 50 миллионов «Добровольных пожертвований» от родителей своих учеников. Эти деньги пошли на внушительные ежемесячные премии и проведение корпоратива для учителей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Учеников и сотрудников эвакуировали из школы Югры из-за ложного сообщения о бомбе Подробнее

Прокуратура провела проверку в гимназии и выяснила, что деньги с родителей собирали под предлогом добровольной помощи. Затем сумма отправлялась в фонд образовательного учреждения, откуда директору гимназии и его заместителям выделялись премии в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

«Руководство ряда учреждений превратило школы в бизнес-центры по выколачиванию средств», — цитирует «Комсомольская правда» главного прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.

В свою очередь, глава Казани Ильсур Метшин заявил, что на отдых в ОАЭ были потрачены деньги не только из «пожертвований». По его словам, педагоги также заплатили часть средств, а поездку одобрили в городском управлении образования. Она стала поощрением за успешное участие в международных олимпиадах.

«На мой взгляд, это не совсем правильно. Если люди едут, то они должны отдыхать за свой счет», — подчеркнул президент республики Рустам Минниханов во время заседания антикоррупционной комиссии.

Он также поручил ввести казначейский контроль подобных фондов гимназий и школ.