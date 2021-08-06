Российские ученые заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения коронавируса

Никаких доказательств искусственного происхождения SARS-CoV-2 нет. Коронавирус передался человеку от естественного источника. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«Пока нет ни одного убедительного доказательства в пользу искусственного происхождения этого вируса. Опять-таки, если учить историю инфекционных заболеваний и других родственных коронавирусов, все складывается в пользу того, что есть естественный источник, который попал в человеческую популяцию. Первичным резервуаром были летучие мыши», — приводит ТАСС слова ученого в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Семенов подчеркнул, что точный путь передачи коронавируса человеку еще не выявили. Он уверил, что SARS-CoV-2 — это природный вирус и никаких сверхъестественных вещей в нем нет. По его словам, заявления об искусственном происхождении коронавируса являются политическими и надо четко отделять их от научных фактов. Ученый уверен, что на фоне пандемии слишком много групп преследуют свои интересы.

Накануне число выявленных случаев ковида в мире превысило 200 миллионов. С марта прошлого года от последствий заражения коронавирусом умерли 4,2 миллиона человек. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что несмотря на успешную вакцинацию, человечеству по-прежнему грозит реальная опасность.