Российские ученые заявили, что невозможно «воссоздать» живых динозавров

Кандидат биологических наук, палеонтолог из Южного федерального университета Вадим Титов рассказал, что людям никогда не удастся воссоздать популяцию подлинных динозавров искусственным методом. Об этом написала «Газета.ru».

Ученый пояснил, что получить и секвенировать ДНК этих древних рептилий не представляется возможным, однако это не означает, что люди никогда не увидят существо, похожее на динозавра.

«В настоящее время активно обсуждается другой, более реальный способ создания организмов, напоминающих древних существ. Современная генетика все ближе подходит к возможности получения таких организмов путем редактирования геномов эволюционно близких существ. В нашем случае не исключено, что будут пытаться воссоздать внешний вид какого-нибудь некрупного динозавра, например, компсогната или геспероникса, путем преобразования генома именно курицы — как наиболее доступного и дешевого лабораторного объекта», — сказал Титов.

Главной проблемой в воссоздании таких проектов является его стоимость. Возможно, по словам ученого, найдутся богатые люди, которые захотят инвестировать средства в такую идею.