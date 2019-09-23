Российские ученые вырастили искусственное мясо в лабораторных условиях

По данным издания, ученые работали над этим проектом в течение двух лет. Они получили искусственное мясо из куска мышцы теленка, который принадлежит к элитной породе «Абердин-ангус». Клетки поместили в специальную питательную среду. Она поддерживала их деление и рост.

«Она не только должна поддерживать деление клеток, но придавать продукту максимально реалистичный вкус, сочность, цвет и аромат», — разъяснил гендиректор комбината Александр Савков.

Уточняется, что на прилавках российских магазинов искусственное мясо может появиться к 2023 году. Что касается его стоимости, то сейчас она довольно высока и колеблется в районе 90 долларов за один килограмм.