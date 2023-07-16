Общество 16 июля 2023, 13:38 Российские ученые выяснили, как крепостное право повлияло на современный малый бизнес РАНХиГС: крепосное право и купечество повлияли на современный малый бизнес Freepik

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Крепостное право, появление университетов и купечество значительно повлияли на развитие предпринимательской деятельности и деловой активности в регионах России. К такому выводу пришли ученые Степан Земцов и Юлия Царева из РАНХиГС, исследование привел РБК.

Они обнаружили, что в регионах с высокой долей крепостных сейчас наблюдается более низкая плотность малого бизнеса. Причем эта связь сохраняется при прочих равных условиях.

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Ученые пришли к выводу, что более раннее возникновение университетов в регионах царской России способствовало распространению деловой культуры. Крепостное право же ограничивало стимулы к предпринимательству.

Авторы статьи частично подтвердили гипотезу о связи малого бизнеса с купечеством. По их подсчетам, плотность малого бизнеса выше в регионах, где доля купцов в конце XIX века оказалась выше и ниже средней.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч предпринимателей зарегистрировались на московском портале поставщиков, который помогает развивать бизнес. Из них 17 тысяч подали заявки только с начала года.