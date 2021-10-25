Российские ученые впервые опубликовали фото «дельта»-штамма

Специалисты новосибирского центра «Вектор» впервые опубликовали фото «дельта»-штамма коронавируса. «Дельта» является одним из самый заразных вариантов SARS-CoV-2.

Снимки появились в Telegram-канале РИА «Новости».

Ранее врач-вирусолог Максим Скулачев заявил, что заболеваемость и смертность от коронавируса в России могут продолжить рост из-за того, что потенциал «дельта»-штамма при большом количестве непривитых людей еще не успел исчерпать себя.

Несколькими днями ранее стало известно о появлении еще более заразного штамма коронавируса — AY.4.2. По словам руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, этот штамм лишь немного более заразный, чем предыдущий. Но есть возможность того, что AY.4.2 заменит собой старую версию «дельты» и распространится на территории России.

Накануне в России выявили 35 660 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 1072 пациента. На фоне резкого роста заболеваемости в стране с 30 по 7 ноября объявлены нерабочими днями.