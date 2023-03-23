Общество 23 марта 2023, 13:44 Российские ученые разработали передовую методику, позволяющую снизить риск опасных побочных эффектов при онкотерапии

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Специалисты Казанского федерального университета разработали методику, которая позволяет спрогнозировать опасные риски побочных эффектов при онкотерапии CAR-T-клетками. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Такое лечение имеет множество преимуществ, однако для некоторых людей терапия CAR-T-клетками может нести серьезную опасность — цитокиновый шторм.

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Благодаря новой методике врачи смогут забирать у пациента лимфоциты и раковые клетки для проведения лабораторных исследований — они исключат вероятность опасных последствий.

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