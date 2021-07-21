Российские ученые разработают вакцину для защиты от оспы обезьян

На прошлой неделе в Техасе у мужчины, который вернулся в США из Нигерии, выявили оспу обезьян. Риск завоза этой инфекции в Россию низкий, однако защитные меры уже принимают.

«Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ГНЦ «Вектор».

Ученые рассказали о клинических испытаниях живой генно-инженерной противооспенной вакцины четвертого поколения. Препарат переносится легко и у него меньше противопоказаний, чем у уже имеющихся вакцин. Также специалисты центра разработали противооспенное лекарство, которое сейчас испытывают на 90 добровольцах.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вероятность передачи оспы обезьян человеку очень низкая, однако пренебрегать ее опасностью нельзя.