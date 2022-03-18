Российские ученые придумали способ лечить бессонницу с помощью смартфона

В Сеченовском университете ученые придумали способ лечить бессонницу с помощью смартфона. По их словам, терапия должна состоять из еженедельных занятий, выполнение которых формирует навык здорового сна. Об этом написало РИА «Новости».

Пациентам предстоит лечиться при помощи своего смартфона. Для начала, они вводят в телефон данные о сне, а затем получают советы, как нормализовать режим, сообщило РИА ФАН.

«Он состоит из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. При этом бессознательные опасения не уснуть — так называемые „дисфункциональные убеждения“ — исчезают», — говорится в сообщении.

Пациент в любой момент может обратиться к лечащему доктору, который сопровождает его во время терапии.